Pétrole: le baril américain au plus bas depuis 2021 avec l'avancée des pourparlers sur l'Ukraine
information fournie par AFP 16/12/2025 à 16:43

Le prix du baril de référence américain est tombé mardi à son plus bas depuis près de cinq ans, les cours du pétrole subissant les avancées dans les discussions sur l'Ukraine et les perspectives de surplus sur le marché.

Vers 15H30 GMT (16H30 à Paris), le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en janvier, chutait de 3,06% à 55,08 dollars, navigant à des niveaux inédits depuis février 2021.

Plus tôt mardi, le baril de Brent de la mer du Nord est lui passé sous la barre des 60 dollars pour la première fois depuis mai.

