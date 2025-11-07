Petrobras: le bénéfice net soutenu par la production

Le géant brésilien des hydrocarbures Petrobras a annoncé jeudi une légère hausse de son bénéfice net au troisième trimestre, l'augmentation de la production compensant la baisse des cours du pétrole et permettant d'atteindre des exportations record.

( AFP / VANDERLEI ALMEIDA )

Le bénéfice net de la compagnie pétrolière publique brésilienne s'est élevé à 6 milliards de dollars entre juillet et septembre, contre 5,9 milliards sur la même période en 2024.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 23,48 milliards de dollars au cours de cette période (+0,5%).

Alors que les prix du pétrole ont baissé par rapport à l'an dernier, "nous avons réussi à compenser cet impact sur notre chiffre d'affaires en augmentant notre production de pétrole à plus de 2,5 millions de barils par jour", a expliqué le directeur financier Fernando Melgarejo dans le rapport trimestriel.

La production totale (pétrole et gaz) a augmenté de 17% en glissement annuel pour atteindre 3,14 millions de barils par jour équivalent pétrole.

Les exportations d'or noir ont atteint un record à 814.000 barils par jour.

Petrobras a réussi à échapper aux droits de douane punitifs imposés en août par le président américain Donald Trump sur de nombreux produits de la plus grande économie d'Amérique latine.

En octobre, l'entreprise a commencé des forages en eaux profondes à 500 kilomètres de l'embouchure du fleuve Amazone, un projet contesté par les écologistes mais soutenu par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

Pour ses détracteurs, ce chantier pétrolier est le symbole des contradictions de Lula, qui se veut en même temps à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique et pour la défense de la forêt amazonienne.

Alors que le Brésil se prépare à accueillir la conférence des Nations unies sur le climat (COP30) dans la ville amazonienne de Belem, Lula fait valoir que l'argent du pétrole peut servir à financer la transition énergétique.