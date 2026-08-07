Petrobras: le bénéfice net double au 2e trimestre 2026, avec la hausse des prix du pétrole

( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Le géant pétrolier brésilien Petrobras a annoncé jeudi une multiplication par plus de deux de son bénéfice net au deuxième trimestre sur un an, porté par une production record et les prix élevés de l'or noir sur fond de guerre au Moyen-Orient.

L'entreprise publique a enregistré un bénéfice net de 10,4 milliards de dollars d'avril à juin 2026, en hausse de quelque 120% par rapport à la même période l'an dernier.

Petrobras a dépassé les attentes du marché, qui oscillaient entre 8 et 9,5 milliards de dollars, d'après les médias brésiliens.

Son directeur financier Fernando Melgarejo a vanté l'"un des meilleurs résultats financiers trimestriels de l'histoire" de l'entreprise, dans un communiqué. "L'augmentation du volume de production de pétrole et de dérivés, combinée à un (prix du baril de) Brent plus élevé, a renforcé notre flux de trésorerie", a expliqué le responsable.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Petrobras s'est établi à 33,6 milliards de dollars, contre 21 milliards au deuxième trimestre 2025.

La semaine dernière, la compagnie brésilienne avait annoncé avoir atteint un record de production de 3,34 millions de barils par jour au deuxième trimestre, en hausse de 14,1% par rapport à la même période l'an dernier.

Les résultats d'avril à juin ont toutefois été pénalisés par une taxe imposée par le gouvernement de gauche du président Luiz Inácio Lula da Silva sur les exportations de carburants, afin d'éviter une flambée des prix sur le marché brésilien, a noté l'entreprise.

Fin juin, Petrobras a annoncé un accord avec la firme mexicaine Pemex pour des projets d'exploration communs d'hydrocarbures, en particulier dans le golfe du Mexique, où les réserves en eaux profondes du côté mexicain restent encore peu exploitées.