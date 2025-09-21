Pérou: violents affrontements entre police et manifestants anti-gouvernement à Lima

Des manifestants affrontant la police antiémeute lors d'une manifestation antigouvernementale à Lima, le 20 septembre 2025 ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

Environ 500 personnes ont participé samedi à Lima à une manifestation contre la politique du gouvernement, qui a viré à de violentes échauffourées avec la police, ont observé des journalistes de l'AFP.

Organisée par le collectif de jeunesse de la "Génération Z", le rassemblement a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre lorsque des manifestants ont tenté de s'approcher des sièges de l'exécutif et du Congrès, dans le centre de la capitale péruvienne.

Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les groupes de manifestants qui répliquaient avec des pierres et des bâtons.

Des images de personnes blessées circulent sur les réseaux sociaux.

La radio péruvienne Exitosa a rapporté qu'une de ses journalistes et un caméraman ont été touchés.

La police a également annoncé sur son compte X que trois de ses agents ont été blessés.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du malaise social croissant au Pérou, dénonçant la corruption et une réforme du système de retraites, approuvée par le Parlement.

"Le Congrès n'a aucune crédibilité, il n'a même pas l'approbation du peuple (...) Il est en train de mettre ce pays dans un état désastreux", abonde Celene Amasifuen, 19 ans.

Dans la dernière ligne droite de son mandat, qui prendra fin le 28 juillet 2026, la présidente Dina Boluarte bat des records d'impopularité, principalement en raison de la recrudescence des extorsions par des gangs et des assassinats commandités par le crime organisé.

Tout comme le gouvernement, le Congrès, à majorité conservatrice, est très mal perçu, car il est considéré comme une institution corrompue, selon plusieurs sondages d'opinion.

Cette semaine, le pouvoir législatif a approuvé une loi obligeant les jeunes de plus de 18 ans à s'affilier à un fonds de pension privé, malgré les conditions de travail précaires auxquelles beaucoup sont confrontés dans ce pays qui est le deuxième producteur au monde de cocaïne selon l'ONU.