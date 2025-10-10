Pérou-Le Parlement vote la destitution de la présidente Dina Boluarte

Le Parlement péruvien a voté vendredi en faveur de la destitution de la présidente Dina Boluarte, l'une des dirigeantes les plus impopulaires au monde, lors d'une séance nocturne convoquée après l'appel à sa destitution par des partis politiques de tous bords.

Les parlementaires ont voté pour débattre de sa destitution pour "incapacité morale" plus tôt dans la nuit et ont convoqué la présidente devant le Parlement une heure plus tard pour qu'elle se défende.

Dina Boluarte, qui ne s'est jamais présentée, a alors été destituée par les membres du Parlement qui disposaient d'un nombre suffisant de voix pour engager une procédure rapide.

(Rédigé par Marco Aquino et Sarah Morland ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)