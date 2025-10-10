 Aller au contenu principal
Pérou-Le Parlement vote la destitution de la présidente Dina Boluarte
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 08:00

Le Parlement péruvien a voté vendredi en faveur de la destitution de la présidente Dina Boluarte, l'une des dirigeantes les plus impopulaires au monde, lors d'une séance nocturne convoquée après l'appel à sa destitution par des partis politiques de tous bords.

Les parlementaires ont voté pour débattre de sa destitution pour "incapacité morale" plus tôt dans la nuit et ont convoqué la présidente devant le Parlement une heure plus tard pour qu'elle se défende.

Dina Boluarte, qui ne s'est jamais présentée, a alors été destituée par les membres du Parlement qui disposaient d'un nombre suffisant de voix pour engager une procédure rapide.

(Rédigé par Marco Aquino et Sarah Morland ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:30

    On est pas mieux lotis chez nous hélas .

