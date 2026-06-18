Pérou-Fujimori se rapproche de la présidence, Sanchez appelle à manifester

par Marco Aquino

La candidate de droite Keiko Fujimori semblait en passe de remporter de justesse l'élection présidentielle péruvienne qui s'est tenue le 7 juin, avec seulement 0,6% des votes devant encore être examinés, selon le dernier décompte du bureau électoral publié jeudi.

Fille de l'ancien président controversé Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, qui se présente pour la quatrième à l'élection présidentielle du pays andin, détient à ce stade une avance de 39.115 voix sur son rival de gauche Roberto Sanchez.

Ce dernier a déposé des recours judiciaires visant à invalider les votes en faveur de Keiko Fujimori et a appelé à des manifestations à Lima vendredi.

Selon le bureau électoral péruvien, Keiko Fujimori recueille à ce stade 50,11% des suffrages jugés valides contre 49,89% pour Roberto Sanchez, avec 99,38% des bulletins dépouillés.

Les bulletins dont le dépouillement est encore en suspens représentent environ 140.000 voix, provenant à 60% de Lima et de Péruviens vivant à l'étranger, où Keiko Fujimori jouit d'un plus grand soutien que son rival.

Keiko Fujimori, qui pourrait devenir la première femme élue directement à la présidence du Pérou, s'était inclinée en 2021 face à Pedro Castillo, depuis emprisonné pour corruption, d'environ 45.000 voix.

Les missions d'observation électorale de l'Organisation des États américains et de l'Union européenne ont chacune jugé que le scrutin s'était déroulé normalement, exhortant les candidats et le pays à attendre le résultat officiel.

(Marco Aquino, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)