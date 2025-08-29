Pérou : découverte d'une rare sculpture de grenouilles vieille de 3.800 ans

Sculpture vieille de 3.800 ans attribuée à la civilisation Caral, découverte sur le site archéologique de Vichama, dans la ville de Huacho, et présentée le 28 août 2025 à Lima ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

Des archéologues péruviens ont révélé jeudi une sculpture en argile représentant deux petites grenouilles, vieille de 3.800 ans et attribuée à la civilisation Caral, considérée comme la plus ancienne d'Amérique.

"C'est la première fois que des sculptures en argile de ce type sont mises au jour", a expliqué à l'AFP Tatiana Abad, responsable du site archéologique Vichama, dans le nord du Pérou, où elles ont été découvertes en début d'année lors de travaux de conservation.

"Dans la vision du cosmos andine, les grenouilles sont liées au culte de l'eau et à l'arrivée des pluies", a ajouté l'archéologue, en marge d'une conférence de presse à Lima.

"Cette image renforce le message des reliefs muraux de Vichama, qui relatent des épisodes de pénurie et d'espoir face aux crises environnementales provoquées par le changement climatique auquel la civilisation Caral a dû faire face", a souligné Ruth Shady, directrice de la zone archéologique de Caral.

La sculpture de 12 centimètres de long, représente deux grenouilles unies par les pattes arrière.

Vichama a émergé dans la dernière phase de la civilisation Caral, vieille de quelque 5.000 ans et déclarée Patrimoine culturel de l'Humanité par l'Unesco.

La ville précolombienne s'étendait sur 25 hectares et comprenait 28 édifices, incluant des bâtiments publics, des places et des zones résidentielles, précise un communiqué du ministère de la Culture.

La civilisation Caral était une société précolombienne complexe qui comprenait une trentaine de centres majeurs de population sur la côte nord du Pérou.

C'est la plus ancienne civilisation connue d'Amérique qui a laissé derrière elle une architecture impressionnante comprenant pyramides et amphithéâtres.