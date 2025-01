Pep Guardiola est formel : les joueurs du PSG « ont été meilleurs »

Pep n’a aucune pep peine à l’admettre.

Le PSG est revenu de l’enfer contre Manchester City (3-2), est désormais à un match nul de la qualification. Il complique la tâche des Citizens, sonnés en fin de match. Bernardo Silva a réagi au micro de Canal + : « On a bien commencé la seconde période mais après… Paris a été beaucoup beaucoup mieux que nous. Ils ont été plus intenses, plus compétitifs, plus agressifs… Ils ont mérité de gagner. » …

UL pour SOFOOT.com