information fournie par So Foot • 14/12/2024 à 00:24

Pep Guardiola compare (encore) Manchester City et les Chicago Bulls

Pep Guardiola compare (encore) Manchester City et les Chicago Bulls

C’est Pep possible.

Manchester City est quatrième de Premier League, n’a gagné qu’un seul de ses dix derniers matchs, s’est fait froissé entre temps par la Juve, Tottenham (deux fois), le Sporting Portugal et même Bournemouth, et, plus inquiétant encore, Pep Guardiola ne semble pas trouver la solution.…

UL pour SOFOOT.com