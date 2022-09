Pénuries d'énergies : "Ça fait des mois qu'on se prépare pour éviter de devoir faire des coupures" affirme Élisabeth Borne

La Première ministre assure "qu'il n'y aura pas de restrictions" d’électricité ou de gaz pour les ménages. Elle a également expliqué que sans bouclier tarifaire, les factures augmenteraient de 100 % pour les Français.

Elisabeth Borne à Paris, le 31 août 2022. ( POOL / SARAH MEYSSONNIER )

Invitée sur France Inter , jeudi 1er septembre, la Première ministre a rassuré les auditeurs sur les risques de pénuries d'énergies : "Ça fait des mois qu'on se prépare pour éviter de devoir faire des coupures", a-t-elle assuré. La cheffe du gouvernement a indiqué "qu'il n'y aura pas de restrictions", " si on baisse notre consommation de gaz de 10 % ". "C'est quelque chose qui est à notre portée. Mais si on ne fait pas ces économies, si on ne se mobilise pas suffisamment, si l'hiver est froid, il pourra y avoir des restrictions, mais elles ne concerneront pas les ménages, pour qui il n'y aura pas de coupures", a-t-elle assuré.

Concernant les coupures d'électricité, "chaque année on se prépare à devoir faire face à des pics de consommation qui peuvent conduire à du délestage tournant, c'est-à-dire qu'on coupe, sur une courte période de moins de deux heures , par quartier", a expliqué la Première ministre. "Auparavant on identifie les utilisateurs sensibles, pour s'assurer qu'on ne coupe pas l'électricité chez quelqu'un qui a un dispositif médical."

Des coupures de gaz pour les gros consommateurs

Du côté du gaz, la cheffe du gouvernement a précisé que des coupures s'avèrent inévitables pour des entreprises. "Il pourra y avoir des coupures sur les gros consommateurs de gaz", a reconnu Élisabeth Borne, qui affirme que des discussions sont actuellement en cours avec les entreprises pour évaluer les conséquences potentielles de coupures de gaz.

Consommation de gaz naturel par secteur en France en 2021 ( AFP / )

La Première ministre évoque également la mise en place d' un mécanisme de droit à consommer , qui permettrait aux entreprises d'échanger leurs coupures. "L'entreprise à qui on dirait 'on va vous couper', pourrait se mettre d'accord avec une entreprise pour qui ce serait moins grave", explique-t-elle.

Quels seront les effets des pénuries d'énergies sur la facture des ménages ? "Je ne vais pas vous répondre ce matin car on est en train d'y travailler", a répondu Élisabeth Borne aux journalistes qui l'interrogeaient. " S'il n'y avait pas de dispositif mis en place par l'État, la facture augmenterait de 100 % : c'est inenvisageable . Donc on va continuer à amortir la hausse du prix du gaz et de l'électricité pour les ménages, et il y aura des dispositions pour protéger les plus fragiles. Il y aura une augmentation, elle sera contenue", a-t-elle affirmé.