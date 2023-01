Pénurie de médicaments : et maintenant le paracétamol ?

Alors que les épidémies de grippe, de Covid-19 et de bronchiolite pèsent de tout leur poids sur des urgences saturées et que les médecins sont en grève, la France manque de paracétamol. La pénurie de médicaments qui frappe les pharmacies françaises est directement liée à la sortie de la stratégie zéro Covid en Chine qui a conduit à une augmentation des cas. Une envolée des contaminations qui provoque un manque de ressources humaines dans les usines fabriquant ces remèdes. La situation est jugée préoccupante par les autorités sanitaires, à commencer par Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), qui a succédé au Conseil scientifique à l'œuvre au début de la pandémie. Interrogée sur BFMTV, mardi soir, elle estime qu'« il y a un problème de paracétamol en France ».

En plus du manque de personnel dans les usines chinoises, la Chine réquisitionne la production de certaines entreprises pharmaceutiques, au moment où des millions de Chinois peinent à obtenir des médicaments de base pour se soigner face à une vague sans précédent de Covid-19. En pleine pénurie, au moins une douzaine d'entreprises pharmaceutiques ont reçu l'ordre de « garantir l'approvisionnement » en médicaments, rapporte la chaîne d'information.

Hausse des demandes

D'après Brigitte Autran, des difficultés d'approvisionnement ne se font pas ressentir qu'en France, mais « dans toute

