Pendant les JO, les hôpitaux parisiens seont "accessibles", promet l'AP-HP, qui demande toutefois d'"anticiper" ses besoins

Les capacités de la plupart des hôpitaux parisiens et franciliens seront renforcées pendant les Jeux olympiques pour faire face à l'affluence.

( AFP / DELPHINE MAYEUR )

"Un été normal". L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a assuré vendredi 12 juillet que "tous les services de soins" des hôpitaux parisiens seront "assurés et accessibles" pendant les Jeux Olympiques. Elle a toutefois appelé les patients à "anticiper" des restrictions ponctuelles d'accès et de circulation.

"Les soins seront assurés comme un été normal, certains services ont été renforcés pour tenir compte de l'affluence" et "des contraintes particulières", écrit l'AP-HP dans un communiqué. Les soins et services à domicile seront également assurés, les professionnels ayant "pris leurs dispositions pour accéder à tous les périmètres", poursuit-elle.

"Aucun hôpital n'est situé à toute proximité (périmètre "rouge") d'un site olympique ou paralympique", donc la grande majorité ne nécessitent pas l'obtention d'un "Pass Jeux". "Toutefois, l'accès à certains hôpitaux sera restreint, de manière ponctuelle, avant et pendant la cérémonie d'ouverture et lors d'épreuves sur route", précise-t-elle. Sur son site, l'AP-HP détaille la liste des hôpitaux concernés (Hôtel Dieu, Pitié-Salpétrière, Georges-Pompidou, Sainte-Périne, Armand-Trousseau, Saint-Antoine, Rothschild, Robert-Debré, Lariboisière, Cochin, Broca, Tenon, Saint-Louis, Necker) et les dates et horaires des restrictions de circulation.

Davantage de lits disponibles

L'Hôpital Hôtel-Dieu, situé dans le "périmètre gris" ne sera pas du tout accessible pendant la cérémonie d'ouverture des JO , le 26 juillet à partir de 13h. Du 18 au 26 juillet à 13h, il sera accessible seulement sur présentation d'un "Pass Jeux" et d'une pièce d'identité, y compris pour les piétons. L'AP-HP recommande globalement d'éviter d'utiliser son véhicule personnel.

Pendant les Jeux, l'offre de lits sera supérieure d'environ 10% par rapport à un été normal dans la vingtaine d'hôpitaux franciliens les plus exposés, selon les autorités sanitaires.

Sur son site, l'ARS Île-de-France indique que les capacités sont renforcées plus largement en Île-de-France, avec "près de 1.300 lits supplémentaires par semaine" disponibles cette année par rapport à l'été 2023. "L'accent est mis sur les soins non-programmés" et "sur certaines filières spécifiques" comme la santé mentale et la périnatalité.

À l'hôpital Georges-Pompidou, établissement "référent" qui prendra en charge les officiels des délégations olympiques, la CGT a déposé le 4 juillet un préavis de grève reconductible aux urgences, exigeant que tous les soignants présents pendant la période bénéficient d'une prime de 2.000 euros par semaine .

Dans 80 services, la direction a prévu d'octroyer des primes de 800 euros brut par semaine pour les personnels de catégorie C à 2.500 euros pour les médecins -sur la période du 22 juillet au 11 août- mais sous certaines conditions qui réduisent le nombre de personnels éligibles, et ne satisfont pas les syndicats.