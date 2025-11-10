Pelle à neige et retourné acrobatique : la finale du championnat canadien était épique
Peut-on faire plus Canadien que ça ?
Oubliez Jérémy Doku, le Boca-River ou OL-PSG : c’est du côté de la capitale canadienne qu’il fallait regarder depuis tout ce temps. Finalistes malheureux de l’édition 2022, l’Atlético Ottawa a décroché face au CF Cavalry le titre en Première Ligue Canadienne – réservée aux clubs non intégrés à la MLS – dans des conditions dantesques et grâce au doublé de David Rodríguez.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer