Pékin et Moscou doivent "approfondir leur collaboration stratégique", estime le ministre chinois de la Défense

Les deux pays doivent "approfondir leur collaboration stratégique (...) défendre fermement les intérêts communs des deux pays et travailler ensemble pour maintenir la stabilité stratégique mondiale", selon Pékin.

Dong Jun à Pékin, en Chine, le 13 septembre 2024. ( AFP / ADEK BERRY )

Les armées russes et chinoises doivent "approfondir leur collaboration stratégique", a déclaré lundi 14 octobre à Pékin le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, à son homologue russe Andreï Belooussov. Des propos qu'il n'a toutefois pas liés au conflit en Ukraine.

La Chine appelle à des pourparlers de paix sur ce dossier et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise. Mais elle n'a jamais condamné Moscou pour son invasion .

Andreï Belooussov est arrivé lundi pour une visite officielle bà Pékin, sur fond d'approfondissement des relations diplomatiques, militaires et économiques entre la Russie et la Chine, dans le contexte des sanctions occidentales visant Moscou. "Cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie", a indiqué lundi Dong Jun à son homologue russe, selon un compte-rendu du ministère chinois de la Défense.

"L'amitié entre nos deux pays a été mise à l'épreuve, mais elle reste inébranlable et devient plus ferme avec le temps" , a-t-il souligné.

"Les armées chinoise et russe doivent suivre la direction indiquée par nos deux chefs d'État, approfondir leur collaboration stratégique (...) défendre fermement les intérêts communs des deux pays et travailler ensemble pour maintenir la stabilité stratégique mondiale ", a-t-il poursuivi.

Execices militaires communs

De son côté, le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant Andreï Belooussov accueilli par son homologue chinois sur un tapis rouge, avec les deux hommes entourés de soldats au garde-à-vous. Sa visite, qui n'avait pas été annoncée, a lieu une semaine avant le sommet des Brics à Kazan en Russie, lors duquel le président chinois Xi Jinping s'entretiendra avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Ces derniers sont de proches partenaires et se sont rencontrés à de multiples reprises ces dernières années, afin d'afficher "l'amitié sans limite" entre leurs pays , qui s'est encore renforcée depuis l'offensive lancée par l'armée russe contre l'Ukraine en février 2022. Vladimir Poutine s'était d'ailleurs rendu à Pékin en mai dernier pour s'entretenir avec Xi Jinping.

La Russie et la Chine dénoncent régulièrement ce qu'elles considèrent comme l'hégémonie américaine sur les affaires internationales. Pékin se présente comme neutre dans le conflit en Ukraine et assure ne livrer aucune arme à aucune des parties, mais les Américains et les Européens l'accusent régulièrement d'offrir à la Russie un soutien économique crucial pour son effort de guerre.

Signe d'une coopération militaire accrue, les armées russe et chinoise ont procédé ensemble à plusieurs exercices militaires ces derniers mois. Dernier exemple en date, des navires des deux flottes ont effectué début octobre une patrouille commune dans l'océan Pacifique, selon Moscou.