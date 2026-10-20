Pékin accuse la marine US d'incursion "illégale" en mer de Chine méridionale

par Liz Lee et Ben Blanchard

- L'armée chinoise a annoncé mardi avoir déployé des forces navales après l'incursion "illégale" d'un navire de guerre américain dans des eaux territoriales disputées en mer de Chine méridionale.

De son côté, Taïwan a fait état d'une escarmouche avec un navire chinois.

La Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré les prétentions à la fois du Brunei, de la Malaisie, des Philippines, de Taïwan et du Vietnam sur ces eaux.

Le commandement du théâtre sud de l'armée chinoise a déclaré que l'USS Charleston s'était "introduit illégalement" dans des eaux adjacentes au banc Sabina, dans l'archipel des îles Spratleys, sans l'autorisation du gouvernement chinois mardi matin.

"Cette action des Etats-Unis porte atteinte aux droits de souveraineté et aux intérêts de la Chine, met en danger la sécurité maritime et nuit à la paix et à la stabilité dans la région", a dénoncé l'armée chinoise dans un communiqué.

"La partie américaine doit immédiatement cesser de telles activités."

La marine chinoise a ajouté avoir déployé des forces navales pour suivre et surveiller le navire américain.

La marine américaine n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Washington qualifie généralement ces missions d'"opérations de liberté de navigation", même si le dernier exercice de ce type effectué en mer de Chine méridionale remonte à plus d'un an.

ESCARMOUCHE ENTRE TAÏWAN ET LA CHINE

Selon un porte-parole de l'armée philippine, le navire américain "n'a pas pénétré illégalement dans le territoire chinois", ajoutant que Pékin n'avait aucune juridiction pour demander l'autorisation de "transiter légalement dans des eaux internationales".

Le mois dernier, un navire des garde-côtes chinois a percuté un bateau philippin en mission près du même banc de sable, selon les garde-côtes philippins. Pékin a imputé à Manille la responsabilité de l'accident.

La Chine et les Philippines, ces derniers étant liés par un traité de défense mutuelle avec les Etats-Unis, revendiquent la souveraineté du banc Sabina et de l'archipel des îles Spratleys.

Par ailleurs, les garde-côtes taïwanais ont accusé un navire chinois d'avoir pénétré dans des eaux interdites près des îles Pratas, à l'extrémité nord de la mer de Chine méridionale, contrôlées par Taipei.

Le navire "Taichung" a été déployé pour lancer un avertissement au bateau chinois, les deux bâtiments diffusant des messages à destination de l'autre, selon les garde-côtes taïwanais.

Le Bureau chinois des affaires de Taïwan n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Les îles Pratas se situent en mer de Chine méridionale entre Taipei et Hong Kong et la sécurité de l'archipel relève de la responsabilité du gouvernement taïwanais.

La Chine revendique Taïwan, île gouvernée démocratiquement, comme faisant partie de son territoire, bien que Taipei rejette cette revendication de souveraineté.

(Avec Karen Lema à Manille; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)