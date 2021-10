Pécresse : « Réindustrialisons la France pour diminuer notre empreinte carbone ! »

Alors que la COP26, la Conférence sur le climat, s’ouvre à Glasgow, un double constat s’impose : la situation mondiale s’aggrave et la réponse de la France reste insuffisante. Même si les émissions de notre pays ne représentent que 1 % des émissions mondiales, nous devons assumer notre part de responsabilité. Or, le gouvernement d’Emmanuel Macron n’a pas préparé le pays à la neutralité carbone en 2050, au point d’avoir été sanctionné par le Conseil d’État. Du jamais-vu !

Pour rompre avec les slogans creux, comme « Make our planet great again », nous devons agir ! Commençons par construire une loi d’orientation et de programmation détaillée pour organiser la diminution radicale des émissions de la France sur les trois décennies à venir ! Cela nécessite une vision à long terme pour notre pays, mais, sur ce sujet comme sur tant d’autres, le quinquennat Macron est un quinquennat pour presque rien. Le président-candidat a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim et a programmé la fermeture anticipée de 12 réacteurs. Il tarde à relancer ce secteur industriel. Ces errements nous ont fait perdre un temps précieux.

L’énergie, réacteur de la campagne présidentielleÀ l’inverse, mon projet est clair. L’objectif premier est de remplacer, le plus rapidement possible, les énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre : charbon, pétrole et méthane. Pour ce faire, il faut encourager

... Lire la suite sur LePoint.fr