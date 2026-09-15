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Pays-Bas-Des routes et des voies ferrées bloquées, les agriculteurs protestent contre le budget
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 16:59
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(Actualisé tout du long avec protestations des agriculteurs, déclarations et contexte)

par Bart H. Meijer et Charlotte Van Campenhout

Les trafics routier et ferroviaire ont été perturbés mardi aux Pays-Bas, en raison de feux allumés à proximité d'autoroutes par des agriculteurs pour protester contre le budget du gouverment, tandis que des saboteurs ont attaché des tuyaux aux voies ferrées.

L'opérateur ferroviaire ProRail a précisé que des tuyaux avaient été retrouvés fixés à des voies ferrées dans une vingtaine d'endroits différents mardi à l'aube, principalement dans les zones rurales du centre et de l'est du pays.

Plus tard, vers midi, des incendies se sont déclarés à plusieurs endroits le long des autoroutes, obligeant les autorités à fermer des routes et perturbant considérablement la circulation.

Ces incendies ont été provoqués par des agriculteurs en colère qui ont choisi le jour de la présentation du budget du gouvernement pour mettre le feu à des balles de foin et à des pneus de voiture, a déclaré le groupe militant Farmers Defence Force.

"Nous avons l’impression que le pays est en feu. Les agriculteurs ont le sentiment que leurs exploitations sont en feu à cause des projets du gouvernement", a déclaré la porte-parole Sieta van Keimpema.

Farmers Defence Force a toutefois déclaré ne pas être responsable du sabotage ferroviaire, mais a ajouté qu’elle ne pouvait exclure que des agriculteurs en colère aient agi de leur propre chef.

Les services de renseignement néerlandais (AIVD) ont indiqué mener une enquête sur ces actes de sabotage ferroviaire en collaboration avec la police et le parquet. Ils ont refusé de commenter le déroulement de leur enquête.

PROMESSE D'INDEMNISATION POUR LES AGRICULTEURS

Le projet de budget du gouvernement néerlandais pour 2027 a été présentés par le roi Willem-Alexander lors de l'ouverture d'une nouvelle session parlementaire mardi après-midi.

Ce projet budgétaire a déclenché de nombreuses manifestations ces derniers mois, notamment de la part d’agriculteurs estimant qu’on leur impute injustement la responsabilité de la pollution par '’azote.

Dans son discours, rédigé par le Premier ministre Rob Jetten, le roi a déclaré qu'il serait "irresponsable" de ne pas s'attaquer au problème de l'azote, même si cela risquait de nuire aux agriculteurs.

Le gouvernement a promis une compensation financière aux agriculteurs dont les exploitations seraient touchées par les projets de restauration des réserves naturelles.

L'opérateur ferroviaire ProRail a déclaré qu’il était évident que les objets découverts sur les voies ferrées y avaient été déposés délibérément.

"Nous qualifions donc désormais ceci de sabotage des voies ferrées", a déclaré Joke van der Cruysen, porte-parole de ProRail.

Tous les trains circulant à proximité des obstructions ont été immobilisés, tandis que de graves perturbations ont également été observées ailleurs, notamment sur les liaisons internationales vers l’Allemagne.

Ces tuyaux ont non seulement perturbé le trafic ferroviaire, mais aussi la circulation routière, puique plusieurs passages à niveau ont dû rester fermés, a précisé ProRail.

(Rédigé par Charlotte Van Campenhout, Bart Meijer et Marta Fiorin, avec la contribution de Christian Kraemer; ; version française Matthieu Huchet et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

Agriculteurs en colère
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