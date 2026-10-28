Pays-Bas: Booking autorisé par la loi à obliger ses employés à venir au bureau deux fois par semaine

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Un tribunal néerlandais a donné raison mercredi à Booking.com dans une affaire opposant la plateforme de réservation d'hôtels à ses employés aux Pays-Bas, en permettant à l'entreprise de les obliger à passer 40% de leur temps de travail au bureau.

Booking, dont le siège se trouve à Amsterdam, a intenté une action en justice contre son comité d'entreprise, après que celui-ci s'est opposé à une nouvelle politique visant à obliger les salariés à travailler au minimum deux jours par semaine au bureau.

Jusqu'à présent, 27% des salariés passaient 40% de leur temps de travail au bureau, malgré les recommandations de l'entreprise pour favoriser une meilleure culture au travail.

Le tribunal d'Amsterdam a indiqué dans un communiqué estimer qu'il n'était "pas déraisonnable de la part de Booking d'obliger ses employés à passer 40% de leur temps de travail au bureau".

"Le juge d'instance suit l'argumentation de Booking selon laquelle les rencontres au bureau peuvent contribuer à favoriser les liens entre collègues, la formation et le développement, ainsi qu'une collaboration efficace entre les équipes et entre leurs membres", a ajouté le tribunal.

Le tribunal a affirmé que Booking avait suffisamment pris en compte les inconvénients pour les salariés individuels mentionnés par le comité d'entreprise, et a indiqué avoir mis en place une période de transition de six mois.

"Une clause de rigueur a également été prévue pour ceux qui se trouveraient réellement en difficulté en raison de la nouvelle politique", a précisé le tribunal.