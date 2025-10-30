 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 12:30

Paul Scholes met la télé en pause pour son fils

Paul Scholes met la télé en pause pour son fils

Priorité à la famille.

Paul Scholes a décidé de ranger son costume de consultant . Pas par lassitude du foot, mais pour s’occuper de son fils Aiden de 20 ans, atteint d’un autisme sévère .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Barco, complètement barge
    Barco, complètement barge
    information fournie par So Foot 30.10.2025 14:03 

    Après des débuts compliqués en Europe, Valentín Barco exprime désormais la pleine mesure de son talent à Strasbourg. Passée l'adaptation, voilà enfin le temps de l'éclosion d'un joueur frisson de ce début de saison en Ligue 1. Il flotte sur Strasbourg comme une ... Lire la suite

  • Le Real Madrid et la Superligue réclament plus de 4 milliards d’euros à l’UEFA
    Le Real Madrid et la Superligue réclament plus de 4 milliards d’euros à l’UEFA
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:59 

    L’argent n’a pas d’honneur. Ce mercredi, la Cour d’appel de Madrid a confirmé que l’UEFA avait « abusé de sa position dominante en entravant la libre concurrence sur le marché, en imposant des restrictions injustifiées et disproportionnées à la Superligue » , ce ... Lire la suite

  • Benoît Tavenot démis de ses fonctions par Bastia
    Benoît Tavenot démis de ses fonctions par Bastia
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:56 

    Après la tempête Benjamin, c’est la tempête des démissions qui frappe la Corse. Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce mercredi le départ de son entraîneur Benoît Tavenot , relevé de ses fonctions après un début de saison catastrophique. Le club, lanterne ... Lire la suite

  • L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux
    L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:34 

    Un petit sucre, et ça repart. Mercredi soir, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers (2-2) a basculé dans un silence inquiétant quand Bilal Nadir s’est effondré sur la pelouse à dix minutes de la fin. Entré en jeu quelques instants plus tôt, le milieu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank