Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
information fournie par So Foot•30/10/2025 à 12:30
Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
Priorité à la famille.
Paul Scholes a décidé de ranger son costume de consultant
. Pas par lassitude du foot, mais pour
s’occuper de son fils Aiden de 20 ans, atteint d’un autisme sévère
.…
