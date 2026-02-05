 Aller au contenu principal
Paul Pogba et Monaco : comme dans un conte défait
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 14:08

Le retour de Paul Pogba à l'AS Monaco prend des allures de pari perdu. Le milieu de terrain de 32 ans n'a même pas joué quarante minutes cette saison et vient d'être retiré de la liste en Ligue des champions par son club. Un échec très probable qui témoigne de l'exigence du championnat de France.

Son retour au football était plus qu’encourageant. Le 22 novembre dernier, au Roazhon Park, Monaco se faisait corriger 4-1 par le Stade rennais, mais repartait avec une satisfaction. Celle d’avoir vu son pari de l’été, Paul Pogba, refouler pour la première fois une pelouse au cours d’un match officiel pour la première fois depuis plus de trois ans, à cause d’une suspension pour dopage agrémentée d’une affaire de trahison qui venait briser en mille morceau toute une famille. Après une période de réathlétisation longue quatre mois, la Pioche avait eu droit à cette occasion à six petites minutes pour envoyer quelques transversales, au goût de madeleines de Proust.

S’en suivent cinq minutes lors de la victoire monégasque contre le PSG, une grosse vingtaine de minutes à Brest… et plus rien. Voilà à quoi se résume son retour au football : une hype immense avec le fantasme d’un retour avec les Bleus pour le Mondial 2026, 36 pauvres minutes de jeu et de nouvelles rechutes (à la cheville, puis au mollet). Jusqu’à voir Paul Pogba être enlevé de la liste de l’AS Monaco pour la Ligue des champions, dans laquelle le club monégasque affrontera le PSG en barrages.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

