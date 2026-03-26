Paul Pogba enfin buteur avec Monaco

Pour ceux qui se posaient la question, oui Pogba joue encore au foot. La preuve ? Neuf mois après son arrivée sur la Côte d’Azur, la Pioche a enfin marqué son premier but avec l’AS Monaco . Certes en match amical contre Brentford, mais ça reste un événement. Pogba, longtemps empêtré dans ses blessures, retrouve petit à petit son rythme.

Opposés à Brentford en amical, nos Monégasques s’inclinent (1-2), malgré l’ouverture du score signée Paul Pogba 🎯 pic.twitter.com/opZiAZU9fa…

AR pour SOFOOT.com