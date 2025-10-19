Paul Akouokou casse l’écran de la VAR et se fait expulser
L’action du week-end.
Lors d’une rencontre de LaLiga 2 entre le Real Saragosse et Cultural Leones, largement remportée par les visiteurs samedi (0-5), Paul Akouokou, prêté par l’Olympique lyonnais, a réussi à se faire expulser pour un motif aussi rare que fou. Énervé par la déroute des siens, l’international ivoirien a passé ses nerfs sur l’écran de la VAR, qu’il a brisé avec un coup de poing à la fin du premier acte. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer