Arsenal conserve la tête, Liverpool évite le pire et Chelsea chute de haut

Au terme d'une nouvelle journée folle de Premier League, Arsenal continue de faire la course en tête, Liverpool a cravaché pour prendre un point à la surprenante équipe de Sunderland tandis que Chelsea a chuté chez le mal classé Leeds.

Mis sous pression par Manchester City, vainqueur d’un match dingue face à Fulham mardi, Arsenal est parvenu à conserver sa place de leader en dominant Brentford. Mikel Merino a rapidement permis aux Gunners de prendre le contrôle de la partie suite à un beau coup de casque sur un service de Ben White (11ᵉ) avant que Bukayo Saka, lancé par le même Espagnol, n’assure la victoire des siens en toute fin de rencontre (90ᵉ+1). Avec ce 18ᵉ match sans défaite, les hommes de Mikel Arteta comptent ce mercredi cinq longueurs d’avance sur les Citizens. Dans le même temps, Chelsea est tombé de haut à Elland Road. Remaniés, les Blues ont subi la loi du promu Leeds qui s’est offert une victoire de prestige après quatre revers consécutifs en Premier League. Quatrièmes, les joueurs d’Enzo Maresca perdent du terrain sur Aston Villa qui a signé une éclatante victoire face à Brighton (3-4). Menés 2-0 après 30 minutes, les Villans sont revenus dans la partie grâce à un doublé d’Ollie Watkins avant qu’André Onana et Donyell Malen ne permettent aux protégés d’Unai Emery de prendre le large. La réduction du score de Jan Van Hecke ne change et Aston Villa signe un sixième succès de rang. Propre.

Wirtz débloque son compteur

Liverpool n’est toujours pas guéri. Opposés à la surprenante équipe de Sunderland, les hommes d’Arne Slot n’ont pu faire mieux qu’un match nul à Anfield. Empruntés durant tout le premier acte, les Reds ont craqué après l’heure de jeu. Sur un pressing d’Enzo Le Fée, Virgil van Dijk perd le ballon. Chemsdine Talbi hérite du cuir et trompe Alisson d’une frappe sèche. Dos au mur, Liverpool a pu compter sur Florian Wirtz, qui profite d’un ballon gratté par Curtis Jones pour tenter sa chance après un numéro de soliste. Contré par Nordi Mukiele, son tir termine au fond des filets. En toute fin de rencontre, Federico Chiesa a effectué un retour salvateur sur une contre-attaque menée par Wilson Isidor, tout près de permettre aux Black Cats de signer un succès retentissant. Non, le champion en titre, qui n’a gagné qu’une seule de ses quatre dernières rencontres de championnat, ne va pas mieux.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com