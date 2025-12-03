 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arsenal conserve la tête, Liverpool évite le pire et Chelsea chute de haut
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 23:34

Arsenal conserve la tête, Liverpool évite le pire et Chelsea chute de haut

Arsenal conserve la tête, Liverpool évite le pire et Chelsea chute de haut

Au terme d'une nouvelle journée folle de Premier League, Arsenal continue de faire la course en tête, Liverpool a cravaché pour prendre un point à la surprenante équipe de Sunderland tandis que Chelsea a chuté chez le mal classé Leeds.

Mis sous pression par Manchester City, vainqueur d’un match dingue face à Fulham mardi, Arsenal est parvenu à conserver sa place de leader en dominant Brentford. Mikel Merino a rapidement permis aux Gunners de prendre le contrôle de la partie suite à un beau coup de casque sur un service de Ben White (11ᵉ) avant que Bukayo Saka, lancé par le même Espagnol, n’assure la victoire des siens en toute fin de rencontre (90ᵉ+1). Avec ce 18ᵉ match sans défaite, les hommes de Mikel Arteta comptent ce mercredi cinq longueurs d’avance sur les Citizens. Dans le même temps, Chelsea est tombé de haut à Elland Road. Remaniés, les Blues ont subi la loi du promu Leeds qui s’est offert une victoire de prestige après quatre revers consécutifs en Premier League. Quatrièmes, les joueurs d’Enzo Maresca perdent du terrain sur Aston Villa qui a signé une éclatante victoire face à Brighton (3-4). Menés 2-0 après 30 minutes, les Villans sont revenus dans la partie grâce à un doublé d’Ollie Watkins avant qu’André Onana et Donyell Malen ne permettent aux protégés d’Unai Emery de prendre le large. La réduction du score de Jan Van Hecke ne change et Aston Villa signe un sixième succès de rang. Propre.

Wirtz débloque son compteur

Liverpool n’est toujours pas guéri. Opposés à la surprenante équipe de Sunderland, les hommes d’Arne Slot n’ont pu faire mieux qu’un match nul à Anfield. Empruntés durant tout le premier acte, les Reds ont craqué après l’heure de jeu. Sur un pressing d’Enzo Le Fée, Virgil van Dijk perd le ballon. Chemsdine Talbi hérite du cuir et trompe Alisson d’une frappe sèche. Dos au mur, Liverpool a pu compter sur Florian Wirtz, qui profite d’un ballon gratté par Curtis Jones pour tenter sa chance après un numéro de soliste. Contré par Nordi Mukiele, son tir termine au fond des filets. En toute fin de rencontre, Federico Chiesa a effectué un retour salvateur sur une contre-attaque menée par Wilson Isidor, tout près de permettre aux Black Cats de signer un succès retentissant. Non, le champion en titre, qui n’a gagné qu’une seule de ses quatre dernières rencontres de championnat, ne va pas mieux.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marcus Thuram et l'Inter Milan dévorent Venise
    Marcus Thuram et l'Inter Milan dévorent Venise
    information fournie par So Foot 03.12.2025 22:59 

    Inter Milan 5-1 Venise Une formalité.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Bayern se sort du piège tendu par l'Union Berlin
    Le Bayern se sort du piège tendu par l'Union Berlin
    information fournie par So Foot 03.12.2025 22:44 

    Union Berlin 2-3 Bayern Munich Buts : Querfeld (sp, 40ᵉ, 55ᵉ) pour Eiserne // Ansah (csc, 12ᵉ), Kane (24ᵉ) et Leite (45ᵉ + 4) pour le Rekordmeister Rocambolesque.… TM pour SOFOOT.com

  • Huis-clos total pour Nice-Saint-Étienne en Coupe de France
    Huis-clos total pour Nice-Saint-Étienne en Coupe de France
    information fournie par So Foot 03.12.2025 22:18 

    Parce qu’un malheur ne vient jamais seul. Encore sonné après les incidents de dimanche, l’OGC Nice a vu la commission de discipline de la LFP lui infliger un huis total suite au comportement de ses supporters lors de la défaite face à l’Olympique de Marseille (1-5), ... Lire la suite

  • Les joueurs de Nice prennent la parole après les violences de dimanche
    Les joueurs de Nice prennent la parole après les violences de dimanche
    information fournie par So Foot 03.12.2025 22:00 

    Unis malgré tout. Après avoir été pris pour cibles par des ultras après la défaite à Lorient dimanche soir, les joueurs de l’OGC Nice ont pris la parole. Dans un communiqué touchant publié sur le site du club, les Aiglons affirment avoir été violentés et évoquent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank