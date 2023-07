Patrick Martin élu à la tête du Medef : le pari de la continuité

Son principal défaut ? Assis devant une tasse de café, Patrick Martin répond en cette fin juin aux questions des journalistes de l'Ajef (Association des journalistes économiques et financiers). « J'aime beaucoup les gens », déclare-t-il après un silence, de sa voix rauque. Une vraie réponse d'entretien d'embauche !

Il faut dire qu'il était alors en pleine campagne pour la présidence du Medef, à quelques jours du grand débat l'opposant à sa concurrente Dominique Carlac'h. Le suspense a désormais pris fin. À 63 ans, Patrick Martin a été très largement élu ce jeudi 6 juillet pour reprendre le flambeau de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête de la principale organisation patronale.

Mais à quoi sert donc le Medef ?

Adoubé par le boss

Un résultat qui n'a rien d'étonnant. Déjà candidat en 2018, il avait été désigné numéro 2 du 55, avenue Bosquet par le boss, qui l'avait nommé président délégué. « Cela fait cinq ans que Patrick Martin fait le tour des Medef territoriaux et des fédérations et c'est ce qui compte pour être élu président : les adhérents veulent avoir son portable et lui avoir déjà tapé dans le dos », décrypte un ancien de la maison.

Résultat, le favori a engrangé de nombreux soutiens tout au long de la campagne (UIMM, Syntec, FIEV, GES, Medef Sud, etc.), malgré l'affaire de l'AGS, cette assurance destinée à payer les salariés des entreprises en difficulté, et qui est

