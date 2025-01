Patrick Kluivert bientôt de retour dans le costume de sélectionneur ?

On n’attendait plus du tout Patrick.

Patrick Kluivert poursuit son tour du monde des bancs. Après une expérience en tant qu’adjoint à la tête des Pays-Bas, un passage au Cameroun avec Clarence Seedorf et des rôles à la tête de Curaçao et d’Adana Demirspor, l’ancien attaquant des Oranje s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Indonésie – et responsable des U23 – selon des sources proches de la Fédération indonésienne de football et le Telegraaf . Un contrat jusqu’à l’été 2026, avec une option pour deux années supplémentaires, attendrait le Néerlandais, qui succédera officiellement à Shin Tae-yong.…

HG pour SOFOOT.com