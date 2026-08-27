Patrick Bruel: "Pas aux maires d'annuler un concert", estime le maire d'Orléans

Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Il n'appartient pas aux maires d'annuler un concert", a déclaré jeudi le maire d'Orléans, alors que deux dates de Patrick Bruel, mis en examen dans plusieurs dossiers de violences sexuelles, sont programmées dans sa ville en octobre.

"Nous n'ignorons pas les femmes qui se sont portées en justice contre M. Patrick Bruel", a assuré le maire d'Orléans Serge Grouard (DVD) dans un communiqué. Mais, la justice "n'a en aucun cas interdit à M. Bruel de se produire. Et l'on demanderait aux maires de se substituer à la justice en interdisant ce qu'elle-même n'a pas interdit", a-t-il expliqué.

"Pour les deux concerts d'Orléans", prévus les 9 et 10 octobre, 9.200 places ont été vendues. "Il revient à chacun, en toute liberté, de savoir s'il souhaite ou non y participer. Pour ma part, je n'y participerai pas", a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs jours, de nombreux maires, dont ceux de Chartres, Dijon, Strasbourg ou encore Amiens, ont exprimé leur opposition à la venue du chanteur de 67 ans dans leurs villes respectives.

La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a elle soutenu mercredi "que les conditions ne sont pas réunies pour que ces concerts puissent se tenir".

Le maire d'Orléans Serge Grouard le 15 décembre 2025 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

"Je m'étonne que certains élus de la République, souvent donneurs de leçons sur la défense de l'Etat de droit, portent un tel message", a déclaré Serge Grouard.

En pratique, les élus disposent de peu de moyens légaux pour annuler une date et les salles sont liées par contrat au producteur de la tournée qui, dans ce cas précis, se trouve être Patrick Bruel lui-même, via sa société 14 Productions.

C'est le cas à Orléans: "La mairie ne peut en aucun cas annuler ce contrat", a dit M. Grouard.

Patrick Bruel, qui clame son innocence, a annulé fin mai tous ses concerts jusqu'en septembre après une multiplication de témoignages et plaintes le mettant en cause.

Mais à partir du 2 octobre, il est censé repartir en tournée pour 35 dates jusqu'au 21 novembre, pour célébrer les 35 ans de son album "Alors regarde".

Il est actuellement mis en examen dans quatre dossiers de violences sexuelles et a été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres.