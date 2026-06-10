Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle

Le chanteur Patrick Bruel, le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le chanteur et acteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a indiqué mercredi soir un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre, sans préciser le nombre exact de faits reprochés.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans qui est apparu à l'audience devant le juge en pull noir et jean gris foncé, les traits tirés, assisté de ses trois avocats, Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.

Le juge des libertés et de la détention a ajouté que M. Bruel était également placé sous le statut de témoin assisté pour d'autres faits sans préciser lesquels.

Il a ajouté que les juges d'instruction qui l'ont entendu en fin de journée avaient placé l'artiste sous contrôle judiciaire, mais que le parquet avait saisi le juge des libertés et de la détention afin de requérir un placement en détention provisoire.

Le ministère public a également demandé à ce que les débats se tiennent à huis clos, une requête examinée par le juge.

Mercredi matin, le parquet avait indiqué avoir "requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant neuf victimes" présumées pour neuf faits s'échelonnant entre 2000 et 2019 dans un communiqué.

Parmi les victimes recensées par le parquet, quatre ont déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment sur des faits qui avaient fait précédemment l'objet d'un classement.

"Travailler avec la justice"

Les procédures concernant 13 autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont également été "jointes au dossier de l'information judiciaire" bien que les faits soient "apparus couverts par la prescription à ce stade", avait détaillé le parquet.

L'entrée du tribunal de Nanterre, où le chanteur et acteur Patrick Bruel va être présenté à des juges après que le parquet a requis son inculpation et son placement en détention provisoire pour neuf chefs d'accusation d'agressions sexuelles, le 10 juin 2026 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Cette jonction vise à vérifier si la prescription "est acquise" et permettre "de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel".

L'artiste a passé 48 heures en garde à vue, interrogé par des enquêteurs de la police judiciaire parisienne.

Ses avocats avaient expliqué lundi que le chanteur avait "depuis plusieurs semaines fait savoir qu'il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l'autorité compétente". Ils n'ont pas réagi mercredi.

"On va pouvoir travailler avec la justice", avait déclaré à l'AFP Me Myriam Guedj-Benayoun, qui défend deux femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles à Bruxelles en 2010 et à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) en 2015.

"C'est une vraie première victoire judiciaire pour les victimes. J'ai évidemment une pensée particulière pour Daniela Elstner, qui a été la première dans cette nouvelle procédure à avoir courageusement ouvert la voie et grâce à qui cette procédure en est là", avait réagi son avocate, Me Jade Dousselin.

D'après Mediapart, qui a révélé cette affaire le 18 mars, Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance, accuse Patrick Bruel de l'avoir agressée sexuellement et d'avoir tenté de la violer en novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Elle était alors âgée de 26 ans.

"Gravité"

Le parquet a "pris la mesure de la gravité et de la multitude des faits et d'un éventuel risque de renouvellement et de pressions sur les victimes ou les témoins", s'est réjouie Me Iris Biehler, avocate d'une femme accusant le chanteur d'agression sexuelle à Perpignan en 2019 et d'une autre dénonçant une tentative de viol à Neuilly en 2019, évoquant "un signal fort de l'accusation".

Les avocates de Patrick Bruel, Céline Lasek (G) et Fanny Colin (C), le 9 juin 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Cette prise de conscience arrive cependant tardivement pour Me Carine Durrieu Diebolt, qui défend l'une des plaignantes. "Dans un dossier qui est potentiellement très médiatique (...), combien de femmes il faut pour accuser une célébrité, pour parvenir à des poursuites judiciaires ?", s'est-t-elle interrogée sur BFMTV.

Elle a tenu à saluer auprès de l'AFP "le courage de toutes ces femmes qui ont osé parler face à une célébrité".

Lors de la garde à vue de l'artiste, trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol ont par ailleurs été annoncées par Mes Guedj-Benayoun et Corinne Herrmann.

La cliente de Me Guedj-Benayoun - avocate également d'Ophélie Fajfer dont la plainte classée sans suite en 2022 a fait l'objet d'une réouverture d'enquête en mai - dénonce une tentative de viol en 2000, alors qu'elle avait 19 ans, au domicile du chanteur.

Quant aux deux femmes défendues par Me Herrmann - conseil de la journaliste Flavie Flament qui accuse l'artiste de l'avoir violée, adolescente, en 1991 - elles accusent le chanteur de viols et "souhaitent être entendues par un juge d'instruction", selon leur avocate.

Sous pression, Patrick Bruel, qui conteste l'ensemble des accusations, a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.