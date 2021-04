Patrick Balkany de nouveau hospitalisé en urgence, annonce son épouse

« Mon amour, Patrick Balkany, 72 ans, à nouveau hospitalisé en urgence. » Dans un texte publié sur ses comptes Facebook et Twitter, puis dans une annonce à l'Agence France-Presse, Isabelle Balkany a annoncé l'admission en soins intensifs de cardiologie de son mari, mercredi 7 avril au soir. Il s'agirait cette fois d'une rechute des épanchements pulmonaires apparus en octobre dernier et d'une insuffisance cardiaque, « comme craint et prévu par les praticiens », écrit-elle. « Son état est stable et il est très bien soigné à Foch : il est sous perfusion, avec un cathéter et des électrodes permanents », a-t-elle précisé. Contacté par l'Agence France-Presse, l'hôpital Foch situé à Suresnes (Hauts-de-Seine) n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Comme le rappelle l'ancienne adjointe à la mairie de Levallois-Perret, ce n'est pas la première fois que Patrick Balkany se retrouve à l'hôpital ces derniers mois. Elle comptabilise pas moins de six hospitalisations depuis début 2019.

Des hospitalisations liées au traitement judiciaire ?

Pour Isabelle Balkany, cette série de séjours à l'hôpital est directement liée au traitement judiciaire de son mari. Dans son message, elle alterne en effet les dates d'hospitalisation et celles des incarcérations et autres décisions judiciaires visant Patrick Balkany. Selon elle, cette dernière admission est d'ailleurs liée à la pose d'un bracelet électronique, le 10 mars

