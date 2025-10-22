Patrice Faure succède à Laurent Nuñez à la tête de la préfecture de police de Paris

Patrice Faure, alors Haut-Commissaire de Nouvelle-Calédonie, pendant une réunion du 17e gouvernement du territoire français du Pacifique, le 8 juillet 2021 à Nouméa ( AFP / Theo Rouby )

Patrice Faure, un fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, a été nommé mercredi à la tête de la préfecture de police de Paris où il succède à Laurent Nuñez, assurant ainsi au chef de l'Etat le maintien d'une ligne directe avec la "PP".

La nomination en Conseil des ministres de l'actuel directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Elysée, sur proposition du ministre de l'Intérieur, fait partie de celles qui sont décidées par le chef de l'Etat, compte tenu de la sensibilité du poste.

Cette nomination était urgente, depuis celle de son prédécesseur, Laurent Nuñez, également proche du président Macron, comme ministre de l'Intérieur.

"Homme d'expérience ayant occupé des responsabilités majeures en territoire métropolitain comme ultra-marin, je lui adresse mes plus sincères félicitations", a écrit dans un message sur X le ministre de l'Intérieur.

"À la tête de la préfecture de police que je connais bien, il aura à poursuivre ce qui a collectivement été bâti pour renforcer la sécurité des Parisiens et des habitants de l'agglomération parisienne", a-t-il poursuivi en l'assurant de "toute (sa) confiance et (son) plein soutien".

Agé de 58 ans, Patrice Faure a une carrière éclectique, militaire puis au sein de la haute fonction publique. Il a été notamment haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, préfet de Guyane mais aussi en poste, en début de carrière, à la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure). Il connaît en outre la PP, où il a occupé une direction en 2016.

- Première priorité -

Son arrivée à la tête de cette forteresse de 43.000 agents située sur l'île de la Cité, entre Notre-Dame et le palais de justice, intervient quelques jours seulement après le vol spectaculaire dimanche au Musée du Louvre de joyaux de la Couronne.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu (g) et le directeur de cabinet du président Emmanuel Macron, Patrice Faure, lors d'une réunion au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) à l'hôtel de Beauvau, le 10 septembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Incontestablement, la résolution de ce cambriolage au retentissement planétaire, dont le préjudice a été estimé à 88 millions d'euros, sera sa première priorité.

En outre, ce cambriolage en plein jour, une demi-heure après l'ouverture du musée, a déclenché une vive polémique politique et relancé le débat sur la sécurité des établissements culturels français.

Une centaine d'enquêteurs sont mobilisés sur cette affaire dont la prestigieuse police judiciaire de la PP, qui dispose également d'une direction du renseignement autonome, ce qui en fait un "Etat dans l'Etat".

Avec la nomination de Patrice Faure, Emmanuel Macron est assuré d'avoir une ligne directe avec l'homme le mieux renseigné de la capitale, comme c'était le cas avec son prédécesseur.

Issu d'un milieu modeste, titulaire d'un CAP de pâtisserie, qu'il complètera avec une maîtrise en histoire et en mathématiques, M. Faure a d'abord choisi la carrière militaire. Avant de rejoindre la haute fonction publique par l'Outre-mer et d'occuper des postes sensibles.

Son style risque de surprendre à la PP par rapport à un Laurent Nuñez affable et tout en rondeur dans son expression, qui avait conquis l'ensemble des élus parisiens, tous bords politiques confondus, à commencer par la maire socialiste Anne Hidalgo.

Un des anciens collaborateurs du nouveau "PP" a évoqué auprès de l'AFP "un vrai franc-parler mais pas un franc-parler qui cherche à provoquer: un franc-parler de sincérité".

Il peut aussi être grivois et très direct. "Il préfère le pragmatisme au manuel du corps des préfets", dit de lui Rodolphe Alexandre, ancien président de la Guyane (2010-2021), qui voit en lui un "homme de culture" et un "grand serviteur de l'Etat", "convaincu sans doctrine de ses missions régaliennes".

Deux autres préfets expérimentés, Bertrand Gaume (Hauts-de-France) et Georges-François Leclerc (Paca), étaient sur les rangs. Mais la proximité étroite de ce père de six enfants avec le chef de l'État a fait la différence, sans surprise.