Autopartage : Getaround Europe et GoMore s'unissent pour créer un leader européen

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les deux leaders européens de l'autopartage, Getaround Europe et le scandinave GoMore, vont fusionner pour créer un géant du secteur, fort de 5 millions d'utilisateurs dans onze pays, ont annoncé les deux groupes mardi.

Ces deux pionniers de la location entre particuliers, tous deux rentables, d'un poids similaire et spécialistes de la location de véhicules connectés sans clé, sont complémentaires géographiquement et leaders sur leurs marchés respectifs, la France et la Scandinavie, a expliqué à l'AFP Marie Reboul, directrice générale du nouvel ensemble et ex-DG de Getaround Europe.

Concrètement, Go More rachète Getaround Europe, basé à Paris, branche européenne de Getaround Inc., société américaine cotée à New York mais dont les activités aux États-Unis ont fermé l'an dernier. Le fondateur de GoMore, Matias Mol Dalsgaard, deviendra président du nouvel ensemble.

Getaround Europe est leader du marché français, avec aussi une forte implantation en Europe de l'Ouest, notamment en Belgique, Allemagne, Espagne, Norvège et Autriche.

GoMore, basé à Copenhague, est présent au Danemark, en Suède, Finlande et Estonie, et est présent en Espagne, sous la marque Amovens, ainsi qu'en Suisse et en Autriche.

Leur objectif est de permettre aux clients de louer partout en Europe sur les deux plateformes, a expliqué la directrice générale.

L'entité combinée représente 70.000 véhicules partagés actifs sur la plateforme, 1,5 million de locations par an, un chiffre d'affaires annuel prévisionnel de plus de 50 millions d'euros et un volume d'affaires généré par la plateforme de 240 millions d'euros, pour un effectif de 300 personnes.

"Nous voulons être une véritable [solution] alternative à la possession d'une voiture, notamment dans les villes européennes où il n'est pas nécessaire d'avoir une voiture tous les jours", a expliqué Marie Reboul.

GoMore et Getaround ont adopté le modèle de l'autopartage entre particuliers — parfois des entrepreneurs détenteurs d'une petite flotte — mais ne possèdent aucun véhicule.

Ce modèle est né il y a une quinzaine d'années: Getaround a racheté en Europe en 2019 le français Drivy, fondé en 2009, et le norvégien Nabobil. GoMore s'est lui aussi lancé en 2009.

Leur modèle d'économie du partage est similaire à celui d'AirBnB et se distingue de l'autopartage professionnel, proposé par des groupes propriétaires de flottes, parfois pour des villes, qui permettent des locations dans un rayon géographique limité.

Plusieurs acteurs de ce segment ont jeté l'éponge, comme Autolib' à Paris ou Renault qui a mis fin en décembre à son service Zity à Milan et Madrid, après l'avoir fermé à Paris.