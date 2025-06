"Passez un accord et tout le monde s'en portera mieux" : l'OCDE conseille aux pays visés par les droits de douane de négocier avec Donald Trump

L'OCDE craint un impact encore plus fort sur l'économie mondiale si les pays concernés par la guerre commerciale de Donald Trump ripostent avec de nouveaux droits de douane.

Donald Trump à West Mifflin, aux Etats-Unis, le 30 mai 2025. ( AFP / SAUL LOEB )

Les droits de douane punitifs de Donald Trump affectent les économies de presque tous les pays du monde, selon l'OCDE, qui conseille en conséquence aux pays concernés de négocier avec les Etats-Unis. "Asseyez-vous, passez un accord et tout le monde s'en portera mieux", a affirmé mardi 3 juin l'économiste en chef de l'OCDE Alvaro Pereira dans un entretien avec l' AFP .

Les questions commerciales vont planer tout au long de la réunion ministérielle au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui rassemble mardi et mercredi à Paris des ministres et représentants des 38 pays développés membres de l'institution, dans un contexte de guerre commerciale lancée par le président américain après son arrivée à la Maison Blanche fin janvier.

Les assauts douaniers de Donald Trump sont déjà visibles dans les prévisions économiques de l'institution publiées mardi, qui montrent un ralentissement de la croissance mondiale partout dans le monde, directement imputable à la politique commerciale américaine. "Nous avons revu en baisse la croissance de quasiment chaque économie dans le monde" pour cette raison, a indiqué Alvaro Pereira au cours de cet entretien avec l' AFP . "Le commerce est affecté, en particulier la consommation et l'investissement."

"Peu importe que vous soyez un membre du G20, un petit pays, un grand pays", a insisté le dirigeant, l'ensemble des régions du monde subit le contexte douanier.

De l'avis du chef économiste de l'OCDE, cette situation risque de s'aggraver encore si les pays touchés par les droits de douane appliquent des sanctions à leur tour contre les Etats-Unis. "Nous pensons donc qu'il sera absolument essentiel de maintenir les marchés ouverts et de réduire les barrières commerciales" , a-t-il martelé.

"Eviter une aggravation de la fragmentation du commerce"

"Non seulement pour les pays qui ont été ciblés, mais pour tout le monde, y compris les États-Unis, la meilleure option est que les pays s'asseyent et parviennent à un accord", a-t-il répété. "Eviter une aggravation de la fragmentation du commerce est absolument essentiel dans les mois et les années à venir".

Concernant les Etats-Unis, l'OCDE a révisé nettement sa prévision de croissance cette année, l'abaissant à 1,6% contre 2,2% lors de ses dernières prévisions de mars, la plus grosse révision à la baisse au sein des pays les plus développés.

"Les droits de douane pèsent surtout sur les Etats-Unis" , a mis en avant Alvaro Pereira, tout comme les pays limitrophes, Mexique et Canada, qui subiront aussi un net ralentissement de leur croissance.

"Les Etats-Unis seront le pays qui connaitra les effets les plus importants non seulement en matière de croissance mais aussi d'inflation" , a ajouté l'économiste en chef. "Toute cette incertitude a un effet sur la confiance des consommateurs aux Etats-Unis et sur la confiance des entreprises. D'où notre moins grand optimisme", a-t-il développé.

Des discussions entre négociateurs américains et européens doivent se tenir en marge de la conférence de l'OCDE sur le dossier des droits de douane, et un G7 centré sur le commerce doit aussi avoir lieu.