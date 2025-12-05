 Aller au contenu principal
Lille dompte l'Olympique de Marseille
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 23:01

Maître de son sujet, Lille a dominé l'Olympique de Marseille sur la plus petite des marges dans le choc de cette 15ᵉ journée de Ligue 1 (1-0). Avec ce succès précieux, les Nordistes, appliqués et jamais mis en difficulté par des Phocéens méconnaissables, se replacent dans la course au podium.

Lille 1-0 Olympique de Marseille

But : E.Mbappé (10ᵉ)

Invaincu depuis près de trois ans face à l’Olympique de Marseille (septembre 2022), Lille a prolongé sa belle série en dominant les Phocéens ce vendredi soir à Pierre-Mauroy (1-0). Guidés par un but précoce d’Ethan Mbappé, les Nordistes ont fait preuve d’une grande maîtrise dans une rencontre où leur adversaire est passé à côté de son sujet. Les hommes de Bruno Genesio réalisent un grand coup en revenant provisoirement à seulement deux points du leader lensois.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

