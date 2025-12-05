Lille dompte l'Olympique de Marseille
Maître de son sujet, Lille a dominé l'Olympique de Marseille sur la plus petite des marges dans le choc de cette 15ᵉ journée de Ligue 1 (1-0). Avec ce succès précieux, les Nordistes, appliqués et jamais mis en difficulté par des Phocéens méconnaissables, se replacent dans la course au podium.
Lille 1-0 Olympique de Marseille
But : E.Mbappé (10ᵉ)
Invaincu depuis près de trois ans face à l’Olympique de Marseille (septembre 2022), Lille a prolongé sa belle série en dominant les Phocéens ce vendredi soir à Pierre-Mauroy (1-0). Guidés par un but précoce d’Ethan Mbappé, les Nordistes ont fait preuve d’une grande maîtrise dans une rencontre où leur adversaire est passé à côté de son sujet. Les hommes de Bruno Genesio réalisent un grand coup en revenant provisoirement à seulement deux points du leader lensois.…
Par Thomas Morlec pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
