Lille dompte l'Olympique de Marseille

Maître de son sujet, Lille a dominé l'Olympique de Marseille sur la plus petite des marges dans le choc de cette 15ᵉ journée de Ligue 1 (1-0). Avec ce succès précieux, les Nordistes, appliqués et jamais mis en difficulté par des Phocéens méconnaissables, se replacent dans la course au podium.

Lille 1-0 Olympique de Marseille

But : E.Mbappé (10ᵉ)

Invaincu depuis près de trois ans face à l’Olympique de Marseille (septembre 2022), Lille a prolongé sa belle série en dominant les Phocéens ce vendredi soir à Pierre-Mauroy (1-0). Guidés par un but précoce d’Ethan Mbappé, les Nordistes ont fait preuve d’une grande maîtrise dans une rencontre où leur adversaire est passé à côté de son sujet. Les hommes de Bruno Genesio réalisent un grand coup en revenant provisoirement à seulement deux points du leader lensois.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com