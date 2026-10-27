Pas de trophée mais un record pour Luis Enrique

Pas de trophée mais un record pour Luis Enrique

Les Espagnols ne s’arrêtent plus. Alors que le PSG a raflé le prix de la meilleure équipe de la saison et que bon nombre de natifs du pays des tapas a aussi eu droit à son lot de récompenses, Luis Enrique a chipé la première place du classement de Ligain après la victoire parisienne contre l’OL tout en décrochant un nouveau record sur le banc parisien .

Avec ce 126 e succès, le technicien au caractère bien trempé est devenu l’entraîneur détenant le plus de triomphes sur le banc du club de la capitale selon Opta, égalant Laurent Blanc .…

SW pour SOFOOT.com