Pas de trophée mais un record pour Luis Enrique
Les Espagnols ne s’arrêtent plus. Alors que le PSG a raflé le prix de la meilleure équipe de la saison et que bon nombre de natifs du pays des tapas a aussi eu droit à son lot de récompenses, Luis Enrique a chipé la première place du classement de Ligain après la victoire parisienne contre l’OL tout en décrochant un nouveau record sur le banc parisien .
Avec ce 126 e succès, le technicien au caractère bien trempé est devenu l’entraîneur détenant le plus de triomphes sur le banc du club de la capitale selon Opta, égalant Laurent Blanc .…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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