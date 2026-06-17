Pas de discussions en vue d'installer une base israélienne au Somaliland-ministre

Il n'y a aucune présence militaire israélienne au Somaliland et il n'est pas question qu'Israël y installe une base, a déclaré mercredi à Reuters le ministre de la Défense du Somaliland, Mohamed Yusuf Ali.

S'exprimant en marge d'une conférence d'affaires à Tel-Aviv, Mohamed Yusuf Ali a indiqué qu'Israël formait l'armée et la police du Somaliland, mais a qualifié de "rumeurs" les informations selon lesquelles l'Etat hébreu serait en pourparlers pour établir une base militaire sur ce territoire.

Ces déclarations interviennent après que le média Somali Guardian a rapporté dimanche qu’Israël avait ouvert une base de renseignement au Somaliland et que des discussions étaient en cours concernant l’éventuelle implantation d’une base militaire israélienne.

Contacté, l'ambassadeur d’Israël au Somaliland, Michael Lotem, n’a pas souhaité commenter.

Stratégiquement situé dans la Corne de l’Afrique, le Somaliland jouit d’une paix et d’une stabilité relatives, ainsi que d’une autonomie effective depuis 1991, date à laquelle il s’est séparé de la Somalie alors que ce pays sombrait dans la guerre civile.

Israël a reconnu le Somaliland comme État indépendant en décembre dernier, devenant ainsi le premier pays à le faire officiellement, une décision que la Somalie a rejetée et qualifiée d'"attaque délibérée" contre sa souveraineté.

En février, le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a déclaré à Reuters que, bien que le Somaliland espère une future coopération militaire avec Israël, la création de bases militaires israéliennes n’avait pas été évoquée.

(Steven Scheer ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)