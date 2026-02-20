Pas d'interdiction de la marche en hommage au militant identitaire tué à Lyon, dit Nuñez

Les autorités françaises n'entendent pas interdire la marche prévue samedi à Lyon en hommage au militant identitaire Quentin Deranque, tué il y a une semaine lors d'une rixe avec des militants antifascistes présumés, mais la "sécuriser" pour s'assurer qu'elle ne génère pas de violences, a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Plusieurs responsables politiques locaux, dont le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, ont demandé l'interdiction de la manifestation, craignant que l'atmosphère de tension dans la ville et l'afflux de militants nationalistes et d'ultradroite venant potentiellement de plusieurs pays européens ne génèrent de nouvelles violences.

Interrogé sur RTL, Laurent Nuñez a déclaré qu'après s'être entretenu avec la préfète du Rhône, il avait jugé possible d'"encadrer" la manifestation pour s'assurer de son bon déroulement.

"Je suis le garant de l'ordre public et je protège aussi la liberté d'expression", a déclaré le ministre. "Je ne demande pas l'interdiction de cette manifestation (...) Donc le cortège sera encadré par les forces de l'ordre, qui rayonneront évidemment à la périphérie de ce cortège pour éviter tout trouble à l'ordre public et toutes les provocations."

Refusant d'en dire davantage sur le dispositif policier, sinon qu'il sera "extrêmement important", Laurent Nuñez a dit s'attendre à la participation de "deux à trois mille personnes" à la manifestation.

Plusieurs groupes d'extrême-gauche et antifascistes ont appelé à se mobiliser contre la présence de ces militants nationalistes dans les rues de Lyon.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)