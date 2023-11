Parkinson : ce Français a retrouvé la marche grâce à une neuroprothèse

Il s'appelle Marc, est originaire de Bordeaux et a 62 ans. Il est le premier patient au monde atteint de la maladie de Parkinson à pouvoir remarcher presque normalement. Les mouvements ne semblent pas parfaitement naturels, mais les pas sont fluides. Le sexagénaire peut désormais monter et descendre un escalier sans craindre la chute.

Et tous les dimanches, il effectue une balade d'environ six kilomètres sans la moindre difficulté. Cette véritable renaissance, il la doit à une neuroprothèse implantée dans sa colonne vertébrale par des équipes de neurochirurgiens et neuroscientifiques franco-suisses. Ces résultats spectaculaires viennent tout juste d'être publiés dans la revue Nature Medicine .

Avant l'opération, l'état de Marc s'était pourtant considérablement dégradé. Diagnostiqué en 1996, il a vécu toutes les étapes caractéristiques de la maladie de Parkinson : tremblements, troubles du mouvement, rigidité musculaire, etc. Ces symptômes sont dus à la dégénérescence, dans le cerveau, des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire qui produisent la dopamine.

Or, ce neurotransmetteur joue un rôle fondamental dans le mouvement. Pour combler cette perte, un traitement consiste à administrer un dérivé de la dopamine qui améliore grandement la situation du patient. Mais après des décennies, la maladie évolue de plus en plus défavorablement et la dopamine ne suffit plus. Il est alors