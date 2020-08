Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris prêt à accueillir l'opposant russe Navalny dans le coma Reuters • 20/08/2020 à 19:21









PARIS PRÊT À ACCUEILLIR L'OPPOSANT RUSSE NAVALNY DANS LE COMA PARIS (Reuters) - La France se dit prête à accueillir l'opposant russe Alexeï Navalny sur son territoire, en vue de soins nécessités par son possible empoisonnement, écrit jeudi Le Monde, citant une source à l'Elysée. "Les premières démarches en ce sens ont été entreprises en début d'après-midi jeudi, par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Moscou", ajoute le quotidien sur son site internet. Alexeï Navalny a été hospitalisé jeudi à Omsk, en Sibérie, et placé en soins intensifs et sous assistance respiratoire après avoir été victime d'un empoisonnement qui l'a plongé dans le coma, a déclaré sa porte-parole. (Jean-Michel Bélot)

