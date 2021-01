Paris-Pointe-à-Pitre, dans le top 5 des liaisons aériennes les plus prisées

Le Covid-19 rebat les cartes du tourisme mondial. Et parmi les destinations qui tirent leur épingle du jeu, les Antilles françaises. Selon la chaîne de télévision et de radio publique La Première Guadeloupe, la liaison aérienne Paris/Pointe-à-Pitre serait désormais la quatrième liaison la plus importante du monde, avec 139 000 sièges proposés pour janvier 2021. Les liaisons aériennes avec Pointe-à-Pitre et Fort-de-France ont été renforcées au départ de Paris le 21 décembre. L'avenir s'annonce prometteur, puisque la liaison Dubaï/Londres, actuellement devant Paris/Pointe-à-Pitre dans ce classement, devrait perdre de la vitesse dans les prochaines semaines en raison du confinement décidé par le Royaume-Uni pour tenter d'enrayer la reprise de l'épidémie.

Un test PCR de moins de 72 heures

La Martinique, avec la Guadeloupe, devrait aussi profiter de ce boom touristique, en raison de la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski et des frontières internationales, indique La Première. De plus, dans les Antilles françaises, il n'y a actuellement ni couvre-feu ni restrictions globales sur les déplacements. Seul un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement est nécessaire pour venir dans les Antilles.

En Guadeloupe, le masque est obligatoire dans certains lieux et les restaurants (mais pas les bars) sont ouverts. Les rassemblements sont limités à 6 personnes, indique la

