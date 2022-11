Paris : Olivier Véran étrille Anne Hidalgo après l'annonce de la hausse de 52% de la taxe foncière à Paris

"Augmenter de plus de 50% la taxe foncière, c'est un coup qui est très dur, qui était sans doute prévisible compte tenu de l'état des finances de la ville de Paris", a attaqué le porte-parole du gouvernement.

Anne Hidalgo à Paris, le 13 septembre 2022. ( AFP / - )

"La maire de Paris a vocation à préserver les économies des Parisiens". Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a dénoncé, mercredi 9 novembre, la décision d'Anne Hidalgo d'augmenter de 52% la taxe foncière à Paris. Alors que l'édile accuse l'État de ne pas soutenir financièrement la ville, le ministre dénonce une gestion "catastrophique" de la municipalité.

"Gouverner c'est choisir, a répondu Olivier Véran, interrogé sur franceinfo . Je ne vais pas commenter les choix municipaux de la maire de Paris (...), mais, les dotations aux collectivités n'ont pas baissé, mais elles ont plutôt augmenté ces dernières années. Nous mettons des mécanismes de compensation pour les collectivités quand nous supprimons une recette directe ou indirecte."

"L'état financier des collectivités dans notre pays est loin d'être aussi catastrophique que celui de Paris, qui a besoin de plus de 20 ans pour se désendetter, a-t-il insisté. (...) Quand on regarde la dette accumulée par Paris, la responsabilité n'incombe pas à l'État, elle incombe à la municipalité parisienne. "

"Il faut que nous protégions l'économie de la France et les économies des Français, a encore expliqué Olivier Véran. La maire de Paris a vocation à préserver les économies des Parisiens et l'économie de sa ville."

"Un coup très dur"

"Augmenter de plus de 50% la taxe foncière, c'est un coup qui est très dur, qui était sans doute prévisible compte tenu de l'état des finances de la ville de Paris -ce n'est pas nouveau, elle ne découvre pas aujourd'hui que sa ville est très endettée-, c'est de sa responsabilité ", a tranché le porte-parole.

Confrontée à une situation budgétaire délicate, la maire de Paris Anne Hidalgo a décidé d'augmenter de 52% la taxe foncière, renonçant à sa promesse de campagne de ne pas augmenter d'impôts, a-t-elle annoncé dans une lettre lundi.

Le taux d'imposition de la taxe foncière passera de 13,5% à 20,5% en 2023 , sauf pour les propriétaires qui s'engageront dans la rénovation thermique de leur appartement et ceux "rencontrant des difficultés économiques", titulaires d'allocations de solidarité (Aspa, ASI, AAH) ou redevables de plus de 75 ans, précise l'élue socialiste dans un courrier à ses administrés. Ces deux catégories bénéficieront d'une exonération totale. Pour les autres, un propriétaire d'un 50 m2 verra sa taxe foncière passer de 438 à 665 euros en moyenne, et celui d'un 75 m2 de 576 à 874 euros, selon les chiffres communiqués par la Ville.

La taxe foncière "est aujourd'hui à Paris la plus basse de France à 13,5% contre 41,61% en moyenne dans les grandes villes françaises, et elle n'a pas augmenté depuis 2011", fait valoir Anne Hidalgo.

"On avait dit, pendant la campagne (des municipales en 2020), que nous n'augmenterions pas les impôts", a reconnu l'élu socialiste, "mais il s'est passé depuis beaucoup de choses : la crise du Covid, la crise ukrainienne, la crise énergétique (...), des crises systémiques qui s'inscrivent dans la durée".

Depuis la crise sanitaire de 2020, Anne Hidalgo dénonce l'absence de soutien financier de l'État aux villes , en particulier à la sienne. Lors de l'examen budgétaire, le gouvernement "a refusé d'examiner les amendements" visant notamment à augmenter la taxe de séjour pour les hôtels de luxe et les palaces, écrit-elle, ce qui fait qu'elle n'a pas "d'autre choix" que de relever cet impôt local.