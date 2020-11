Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: La préfecture interdit un rassemblement prévu dimanche devant l'église Saint-Sulpice Reuters • 14/11/2020 à 17:52









PARIS: LA PRÉFECTURE INTERDIT UN RASSEMBLEMENT PRÉVU DIMANCHE DEVANT L'ÉGLISE SAINT-SULPICE PARIS (Reuters) - La préfecture de police de Paris a interdit une manifestation prévue dimanche devant l'église Saint-Sulpice, à Paris, alors qu'une précédente manifestation du même type organisée vendredi à selon elle donner lieu à des prières du rue interdites et à un non-respect des règles sanitaires. Dans le cadre du confinement instauré en France depuis le 30 octobre, les rassemblements avec un large public dans les lieux de culte sont interdits. Ceux-ci restent néanmoins ouverts pour le recueillement individuel. Plusieurs appels à des prières devant des églises ont été lancés dans plusieurs villes de France ce week-end. Vendredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu'il n'y aurait "plus de week-end de mansuétude" et que des verbalisations pourraient intervenir en cas de rassemblement "contraire aux lois de la République". Le ministre a annoncé par ailleurs qu'il recevrait lundi les représentants des principaux cultes pour évoquer les conditions dans lesquelles pourraient se tenir à nouveau des cérémonies dans les lieux de culte en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. (Blandine Hénault)

