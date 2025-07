Paris et Mbappé : des retrouvailles en cachette

Longtemps fantasmées lors de leurs parcours respectifs en Ligue des champions, les retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé n'ont pas eu lieu sur la scène européenne. Alors qu'on les pensait reportées de quelques mois, voilà qu'elles prendront finalement place lors du Mondial des clubs, aux États-Unis, dans une certaine intimité, presque en catimini.

Imaginez avoir passé 7 ans avec quelqu’un, avec des hauts, des bas, comme dans beaucoup de couples. Vous être séparés, dans la douleur, puis plane le spectre de se recroiser, un jour ou l’autre, parfois par hasard. Elles n’ont pas de dates définies, comme le mariage de vos amis en commun par exemple. Vous allez vous revoir, c’est sûr, dans ce moment de joie, de tension même, face à l’importance du moment. Et puis finalement, tout fait pschitt, vous vous ne croisez même pas de la soirée, si ce n’est deux ou trois coups d’œil, et vous vous finissez par vous recroiser banalement dans la queue de la boulangerie, à quelques jours de partir en vacances.

C’est peu ou prou ce qu’il va arriver au PSG et Kylian Mbappé. Fantasmées tout au long de la saison européenne, mais empêchées par Declan Rice et Arsenal, elles n’ont pas lieu en demi-finales de C1, mais plutôt en demi-finales de la Coupe du monde des clubs. La fameuse boulangerie donc. Depuis la fin des poules, on savait que les Paris et le Real avait une chance de croiser le fer dans le dernier. Samedi, les Parisiens a fait le premier pas en sortant le Bayern, le Real a fait le second dans la nuit de samedi à dimanche, en écartant le Borussia Dortmund. Pourtant, cette réunion n’aura pas la saveur d’une soirée européenne, son engouement non plus, et encore moins son lot d’émotions qu’elle aurait pu générer si tout s’était mieux goupillé.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com