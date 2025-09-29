Paris envoie de l'aide au Danemark après des survols de drones suspects

Un militaire de l'armée française lors d'un exercice militaire près de Xanthi, en Grèce

La France annonce lundi avoir déployé temporairement au Danemark une équipe composée de 35 personnes, un hélicoptère Fennec et des moyens actifs dans la lutte anti-drones alors que le pays fait face à des vols de drones suspects au-dessus de ses installations militaires.

"Ce détachement est complémentaire des moyens danois et européens déployés pour la circonstance, il illustre la solidarité européenne en matière de défense face à la menace sérieuse", écrit le ministère français des Armées dans un communiqué.

La suède et l'Allemagne ont également annoncé qu'elles enverraient du personnel militaire et des systèmes anti-drones au Danemark, qui accueille mercredi un sommet informel des dirigeants de l'Union européenne (UE), puis jeudi une réunion de la Communauté politique européenne qui devrait attirer une cinquantaine de délégations, dont des chefs d'État et des représentants de l'Otan.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a indiqué lundi que son pays soutiendrait le Danemark en lui fournissant des capacités militaires anti-drones, comme des systèmes Counter UAS. Il a ajouté sur le réseau social X que la Suède avait expédié séparément dimanche "une poignée" de systèmes radar au Danemark.

Berlin déploiera pour sa part une quarantaine de soldats à Copenhague pour aider à détecter, identifier et se défendre contre les drones, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand aux journalistes.

L'opération durera jusqu'au 7 octobre et les soldats emporteront avec eux l'équipement approprié, a-t-il précisé.

Les incursions de drones dans l'espace aérien danois ont contraint le Danemark à fermer plusieurs aéroports la dernière semaine, notamment celui de Copenhague.

Le Danemark a ordonné dimanche l'interdiction des vols de drones civils, après que des drones ont été observés dans plusieurs installations militaires au cours de la nuit.

(Rédigé par Louise Breusch Rasmussen à Copenhague et Soren Jeppesen, avec la contribution de Claude Chendjou et Bertrand Boucey à Paris, Andreas Rinke à Berlin, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)