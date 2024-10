Paris doit reconquérir son Parc

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG avait plutôt la réputation d’être une équipe difficilement prenable au Parc des Princes en Ligue des champions. Un constat qui n’est plus si vrai depuis un an, alors que Paris reçoit le PSV Eindhoven ce mardi soir.

Le 25 octobre 2023. C’est sûrement la dernière fois que le PSG a enthousiasmé le Parc des Princes en Ligue des champions. Voire tout court. Facile vainqueur du Milan (3-0) après avoir maîtrisé le Borussia Dortmund un mois plus tôt (2-0), Paris justifiait alors sa réputation d’équipe difficilement prenable sur son gazon, même sur la scène européenne. Depuis, le rempart de la porte d’Auteuil semble avoir pris du plomb dans l’aile et ne fait plus vraiment peur aux équipes qui se présentent en périphérie de la capitale. Cela avait commencé fin novembre avec un match nul acquis à la dernière seconde face à Newcastle grâce au penalty transformé par Kylian Mbappé (1-1), puis un léger mieux lors du match aller contre la Real Sociedad (2-0) en huitièmes de finale, même si le succès avait mis du temps à se dessiner. Ensuite, le FC Barcelone (2-3) en quarts et surtout le BvB (0-1) en demies étaient venus s’amuser au Parc.

Rebondir après Arsenal

Cette saison encore, la victoire inaugurale face à Gérone n’a pas vraiment égayé la foule (1-0), qui a encore dû attendre les tout derniers instants pour voir son équipe venir à bout d’une formation plus modeste. Ce mardi, face au PSV Eindhoven, le PSG a l’occasion de redonner un peu de bonheur à son public dans la compétition qui l’intéresse vraiment et de rebâtir sa forteresse. Avec cinq victoires en cinq matchs sur leur pelouse cette saison, les hommes de Luis Enrique font plutôt les choses bien entre Auteuil et Boulogne, même s’ils n’ont pas encore accueilli de grosse cylindrée. Sans être un mastodonte européen, le club batave se présente comme le meilleur adversaire à se déplacer à Paris, avant la réception de l’Atlético de Madrid dans deux semaines.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com