information fournie par So Foot • 18/12/2024 à 23:40

Paris défigure Monaco

Toujours invincible en Ligue 1, le PSG a montré sa supériorité à Monaco (2-4), sans puiser dans ses réserves. Ousmane Dembélé a vu double, et Gianluigi Donnarumma a gagné une méchante cicatrice. L’ASM n’y arrive plus du tout.

Monaco 2-4 PSG

Buts : Ben Seghir (53 e SP) et Embolo (60 e ) pour l’ASM // Doué (24 e ), Dembélé (64 e et 90 e +7) et Ramos (83 e ) pour le PSG

Malgré une réplique des Monégasques en deuxième période, il n’y a pas vraiment eu d’affrontement avec le PSG, nettement supérieur aux locaux (2-4), qu’ils retrouveront en janvier, pour le Trophée des champions. En dépit de plusieurs faits de jeu, le succès parisien en terre princière ne souffre aucune contestation.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com