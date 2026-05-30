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Paris de retour dans la course grâce à Ousmane Dembélé !
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 20:38

Paris de retour dans la course grâce à Ousmane Dembélé !

Paris de retour dans la course grâce à Ousmane Dembélé !

Le PSG revient au score ! Mené pendant plus d’une heure de jeu face à Arsenal, Paris est revenu dans cette finale (1-1), grâce à un penalty égalisateur d’Ousmane Dembélé , suivant une faute de Gabriel Mosquera sur Khvicha Kvaratskhelia ! Si la théorie semble se confirmer quant aux secondes mi-temps d’Arsenal en finales de C1, le PSG doit encore faire le nécessaire pour espérer gagner une seconde coupe aux grandes oreilles d’affilée (et sa deuxième, donc).

Deux équipes qui marquent en finale de C1, une première depuis 2018

Si le bloc bas d’Arsenal et la panne d’inspiration offensive parisienne (disons-le) ne rendent pour l’instant pas ce match épique, l’égalisation parisienne fait néanmoins ressortir une stat’ intéressante. C’est la première fois que deux équipes marquent en finale de Ligue des champions depuis 2018 .…

TJ pour SOFOOT.com

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