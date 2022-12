Paris compte désormais 25% de logements sociaux en 2022

( AFP / JOEL SAGET )

La ville de Paris compte désormais 25% de logements sociaux, soit 12 points de plus qu'en 2001.

Alors qu'en 2001, 13% des logements parisiens étaient des HLM, ceux-ci représentent désormais 25% des domiciles de la capitale. Chargé des logements, le maire adjoint Ian Brossat s'est félicité de cette augmentation, obtenue grâce aux "efforts" de la commune.

"Vous avez un Parisien sur quatre qui est protégé de la spéculation immobilière grâce au logement social", a-t-il constaté lundi 26 décembre sur franceinfo. Toutefois, l'élu invite à poursuivre la fabrication de logements sociaux, et surtout à "mieux appliquer" l'encadrement des loyers.

5.000 à 15.000 euros d'amende pour les propriétaires dépassant le plafond de loyer

L'adjoint à la mairie de Paris a rappelé l'existence de la loi sur l'encadrement des loyers , ainsi que le durcissement dont elle fera l'objet à partir du 1er janvier 2023. "La ville de Paris aura la possibilité de mettre des amendes lorsqu'un propriétaire enfreint la loi, fraude, et ne respecte pas l'encadrement des loyers", a-t-il déclaré.

Le maire adjoint affirme que la commune est dotée de suffisamment de personnel à cet effet. "Pour tout locataire victime d'un abus, on aura la possibilité de saisir la ville de Paris, et c'est elle qui effectuera les démarches en lieu et place du locataire", a-t-il assuré.

Les propriétaires dépassant le plafond instauré, et ne corrigeant pas leur erreur seront passibles d'une amende de 5.000 pour une personne physique, et de 15.000 euros pour une personne morale.