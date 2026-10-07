Paris a entamé des discussions avec les talibans pour encadrer les expulsions d'Afghans depuis la France

La France n'entretient plus de relations diplomatiques avec les talibans depuis leur retour au pouvoir en août 2021, et son ambassade à Kaboul reste fermée.

( AFP / MOHAMMAD FAISAL NAWEED )

La France est en train de négocier avec les talibans dans le but de "faciliter" l'expulsion vers l'Afghanistan de ressortissants afghans en situation irrégulière, a indiqué mercredi 7 octobre une source diplomatique, précisant qu'il s'agissait d' une "démarche nécessaire pour assurer la sécurité des Français".

"A l'instar d'autres pays européens, un dialogue technique a été initié avec les talibans afin de faciliter l'éloignement direct vers l'Afghanistan de ressortissants afghans en situation irrégulière et représentant une menace à l'ordre public ", a déclaré cette source.

La France n'entretient plus de relations diplomatiques avec les talibans depuis leur retour au pouvoir en août 2021, et son ambassade à Kaboul reste fermée.

Mais avec l'Allemagne, la Belgique et la Suède, elle fait partie d'une vingtaine de pays de l'UE qui veulent accélérer les renvois d'Afghans, en particulier de ceux condamnés par la justice. Les autorités talibanes, qui ne sont pas officiellement reconnues par l'UE , cherchent, elles, à renforcer leur présence et leur stature à l'étranger.

Le 31 août, le gouvernement allemand avait annoncé avoir autorisé la venue en Allemagne de représentants du gouvernement taliban, pour traiter des questions "techniques" uniquement et accélérer les expulsions d'Afghans vers leur pays d'origine.

Des officiels talibans en France ?

Interrogé par l' AFP sur la possibilité que des représentants des talibans puissent venir en France pour accélérer les procédures, le ministère français des Affaires étrangères n'a pas répondu.

La source diplomatique n'a pas souhaité, elle, préciser le nombre d'Afghans potentiellement concernés mais une source informée du dossier a fait état d'un grand nombre de ressortissants -"des centaines"- susceptibles de quitter le territoire.

"Ce dialogue technique ne remet pas en question notre position sur l'Afghanistan" , a en outre affirmé la source diplomatique à l' AFP . Et "nous maintenons notre soutien à la population afghane, et en particulier aux Afghanes", a-t-elle assuré.

En juin, une réunion à Bruxelles avec des responsables talibans avait fait l'objet d'une pluie de critiques des associations de défense des droits humains ou des groupes de gauche au Parlement européen, furieux de voir l'UE interagir avec ces autorités.

Depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan, les talibans ont imposé une version stricte de la loi islamique. Les femmes sont particulièrement touchées : les lieux publics, y compris les parcs, et la plupart des emplois, leurs sont interdits, tandis que l'éducation des filles est proscrite au-delà de 12 ans.