Paralysie budgétaire: le gouvernement américain alerte sur un trafic aérien bientôt réduit "à peau de chagrin"

L'aéroport de Chicago O'Hare le 7 novembre 2025 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

Le nombre de retards et d'annulations de vols grimpe en flèche aux Etats-Unis, poussant le ministre des Transports à alerter dimanche sur un trafic aérien bientôt réduit "à peau de chagrin" en raison du manque d'aiguilleurs du ciel, provoqué par une paralysie budgétaire qui s'éternise.

Ces perturbations sont devenues le principal point d'attention de la bataille politique qui se joue entre républicains et démocrates autour du budget fédéral, chacun cherchant à rejeter sur l'autre la responsabilité des galères vécues par les voyageurs à travers le pays.

Plus de 1.800 vols ont été annulés dimanche aux Etats-Unis, un chiffre plus important que samedi, selon le site spécialisé Flightaware, pour une moyenne de 44.000 vols quotidiens, dont quelque 27.000 commerciaux. Les trajets internationaux sont pour l'essentiel épargnés.

Depuis vendredi, le régulateur américain de l'aviation, la FAA, demande aux compagnies de réduire progressivement leur programme de vols intérieurs, alors qu'un grand chassé-croisé s'approche dans le pays.

"Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille" à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving fin novembre, a alerté le ministre des Transports, Sean Duffy, sur Fox News.

"Vous allez voir moins de contrôleurs aériens venir au travail, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une poignée de vols qui vont décoller et atterrir", a-t-il ajouté.

La réduction progressive du trafic doit atteindre 10% de vols annulés vendredi prochain, contre environ 4% aujourd'hui, a précisé le ministre de Donald Trump. "Ca va être de grosses perturbations, et les Américains vont être énervés par cela".

Les retards aussi s'accumulent. Le grand aéroport de Newark, près de New York, affiche ainsi un retard des vols à l'arrivée de plus de deux heures, selon la FAA.

"Remerciez un démocrate", a lancé sur X l'un des comptes officiels de la Maison Blanche, qui accuse l'opposition d'être responsable du blocage.

- Impasse -

Faute d'accord politique au Congrès, l'Etat américain est depuis début octobre en situation de paralysie budgétaire, le "shutdown" le plus long de l'histoire du pays. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés, dont les contrôleurs aériens.

Certains d'entre eux "vont être confrontés à l'idée (...) de trouver un boulot en plus pour boucler les fins de mois", a regretté le ministre des Transports sur CNN.

Selon des élus démocrates, la réduction du trafic aérien est une stratégie du gouvernement de Donald Trump consistant à empirer la situation pour faire porter le chapeau aux démocrates.

"C'est une combine", a déclaré samedi le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. "Ca n'a rien à voir avec la sécurité. C'est de la politique politicienne qui se cache derrière la sécurité."

"Le seul qui joue à la politique, c'est Chuck Shumer, qui maintient la paralysie de l'Etat, qui a voté 14 fois pour s'assurer qu'on ne paye pas nos contrôleurs aériens", lui a répondu Sean Duffy sur CNN.

Des négociations se sont néanmoins tenues durant le weekend et le Sénat pourrait voter dès dimanche après-midi sur un texte qui permettrait de débloquer la situation jusqu'à fin janvier, rapporte la presse américaine. Mais son éventuelle approbation ne garantit pas la fin de l'impasse, car le texte devrait ensuite passer à la Chambre des représentants, où la majorité républicaine est très fine.

La paralysie budgétaire perturbe aussi le programme fédéral d'aide alimentaire qui soutient 42 millions d'Américains -- un sur huit -- chaque mois. Son non-versement en raison du "shutdown" fait l'objet d'une procédure judiciaire mais, en attendant, des milliers de bénéficiaires sont plongés dans l'incertitude.