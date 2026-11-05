Paraguay-Démission du président Peña, en pleine tourmente après un scandale bancaire

par Daniela Desantis et Lucinda Elliott

Le président paraguayen Santiago Peña a annoncé jeudi sa démission, dans le sillage de la faillite d'une banque numérique ayant privé près de la moitié des habitants du pays d'accès à leurs comptes, mettant sous pression le dirigeant, qui a entretenu par le passé des liens d'affaires avec cette entreprise.

Dans une allocution vidéo préenregistrée, Santiago Peña a dit avoir pris cette décision en ayant à l'esprit "la stabilité du pays, la paix social et la nécessité de préserver nos institutions démocratiques".

La faillite de la banque Ueno avait déjà provoqué la démission du président de la banque centrale paraguayenne et l'arrestation de huit dirigeants de l'établissement numérique.

Elle a aussi nui à la réputation du Paraguay de destination stable dans la région pour les investisseurs étrangers, en particulier ceux du Brésil voisin.

Une séance parlementaire extraordinaire était prévue dans la journée, à la demande d'élus de l'opposition, pour engager une procédure de destitution contre Santiago Peña, ciblé également par un mouvement de contestation dans la rue.

Santiago Peña, allié du président américain Donald Trump, avait perdu le soutien de membres de son propre parti conservateur en amont des débats sur la procédure de destitution.

Ces débats ont eu lieu, en dépit de l'annonce de la démission du président, et la chambre basse du Congrès a approuvé le lancement de la procédure. Le vice-président Pedro Alliano, appelé à remplacer Santiago Peña, a réchappé ce jeudi à une procédure similaire.

Le Sénat, qui à la charge de ratifier la démission du président, devait se prononcer à son tour jeudi soir sur la procédure de destitution - une perspective qui pourrait retarder la succession à la tête de l'Etat.

Santiago Peña est accusé par l'opposition de conflits d'intérêt, de malversations et d'avoir dissimulé des informations liées à la faillite de Ueno, banque ayant connu une croissance foudroyante pour devenir un acteur clé dans la gestion de fonds publics.

(Daniela Desantis à Asuncion, Lucinda Elliott à Montevideo, avec la contribution de Natalia Siniawski, Aida Pelaez-Fernandez, Raul Cortes et Rodrigo Campos; version française Jean Terzian)