Paraguay-Arrestation de l'ancien président Peña-presse

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L'ancien président du Paraguay, Santiago Peña, a été arrêté et assigné à résidence vendredi, peu après sa destitution en raison de son implication présumée dans un scandale bancaire.

Santiago Peña avait annoncé la veille sa démission, dans le sillage de la faillite d'une banque numérique ayant privé près de la moitié des habitants du pays d'accès à leurs comptes, le dirigeant ayant entretenu par le passé des liens d'affaires avec cette entreprise.

Des élus de l'opposition avaient demandé qu'une procédure de destitution soit engagée contre Santiago Peña. Ces débats ont eu lieu, en dépit de l'annonce de la démission du dirigeant.

La chambre basse du Congrès a approuvé jeudi le lancement de la procédure et le Sénat s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la destitution du président.

Santiago Peña était accusé par l'opposition de conflits d'intérêt, de malversations et d'avoir dissimulé des informations liées à la faillite de Ueno, banque ayant connu une croissance foudroyante pour devenir un acteur clé dans la gestion de fonds publics.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées vendredi devant la résidence de Santiago Peña, où la police a mis en place un cordon de sécurité.

La faillite de la banque Ueno avait déjà provoqué la démission du président de la banque centrale paraguayenne et l'arrestation de huit dirigeants de l'établissement numérique.

Le vice-président Pedro Allian a prêté serment vendredi, après la destitution de Santiago Peña.

(Daniela Desantis à Asuncion et Lucinda Elliott à Montevideo; avec Aida Pelaez-Fernandez à Barcelone, Ricardo Brito à Brasilia, Kylie Madry et Natalia Siniawski à Mexico; version française Camille Raynaud)